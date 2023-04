(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “dobbiamounadi questa guerra e di questo conflitto quindi, se da una parte aiutiamo la nazione aggredita ingiustamente a difendersi, dall’altra parte contemporaneamente non dobbiamo cessare il tentativo di arrivare un tavolo di pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, a “Cinque minuti” in onda questa sera su Raiuno. “Prima o poi la guerra deve finire”, sottolinea. “In questo momento l’sta cercando di difendersi, non di liberare i territori occupati: il tema sarebbe far cessare gli attacchi, poi si può iniziare a parlare”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L'Italia deve ricomprare tutte le armi che, con cinque decreti, ha inviato in Ucraina. Lo ha spiegato il ministro d… - QdSit : Ucraina, Crosetto “Cercare ostinatamente soluzione pacifica” - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Ostinatamente dobbiamo cercare una soluzione pacifica di questa guerra e di questo conflitto qu… - messina_oggi : Ucraina, Crosetto “Cercare ostinatamente soluzione pacifica”ROMA (ITALPRESS) - 'Ostinatamente dobbiamo cercare una… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Crosetto “Cercare ostinatamente soluzione pacifica” - -

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, a "Cinque minuti" in onda questa sera su Raiuno. "Prima o poi la guerra deve finire", sottolinea. "In questo momento l'sta cercando di ...... come si è resa protagonista nell'aiuto all', anche nel tentativo di costruire il tavolo della pace per l'', ha concluso Guido. - -Leggi anche Difesa,: "Spese a 1,38% Pil, rischiamo essere 'Pierini' della Nato", Nato ha dato 65 miliardi in armi: "Continueremo", Stoltenberg: "Putin vuole più guerra, ...

Ucraina, Crosetto “Cercare ostinatamente soluzione pacifica” Il Tempo

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Cinque minuti” in onda questa sera su Raiuno. “Prima o poi la guerra deve finire”, sottolinea. “In questo momento l’Ucraina sta cercando di ...Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo a chi gli chiedeva della pace in Ucraina, durante un punto stampa nel padiglione del Piemonte a Vinitaly. "La pace è l'obiettivo di ...