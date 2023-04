Ucraina, Blinken: “Putin ha fallito. Per Kiev porta Nato è aperta” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Nel novembre dell’anno scorso, quando i ministri degli Esteri della Nato si sono riuniti l’ultima volta, il presidente Vladimir Putin stava perseguendo una nuova strategia per vincere la brutale guerra contro l’Ucraina. Avendo subito arretramenti devastanti sul terreno, ha tentato di bombardare e congelare la popolazione Ucraina”, nonché di usare l’energia “come un’arma contro i partner dell’Ucraina. Putin ha fallito, grazie all’ammirevole coraggio del popolo ucraino e all’aiuto dei partner dell’Ucraina”. Lo afferma il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a Bruxelles in conferenza stampa. “Gli Usa e i partner dell’Ucraina – continua – sostengono gli sforzi diplomatici che possano raggiungere la pace, ma non una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Nel novembre dell’anno scorso, quando i ministri degli Esteri dellasi sono riuniti l’ultima volta, il presidente Vladimirstava perseguendo una nuova strategia per vincere la brutale guerra contro l’. Avendo subito arretramenti devastanti sul terreno, ha tentato di bombardare e congelare la popolazione”, nonché di usare l’energia “come un’arma contro i partner dell’ha, grazie all’ammirevole coraggio del popolo ucraino e all’aiuto dei partner dell’”. Lo afferma il segretario di Stato Usa Antony, a Bruxelles in conferenza stampa. “Gli Usa e i partner dell’– continua – sostengono gli sforzi diplomatici che possano raggiungere la pace, ma non una ...

