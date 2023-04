Uccise i nipoti durante una lite per eredità, 90enne finisce in carcere (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGi - A 90 anni è finito in carcere per espiare una pena di 29 anni e 4 giorni per il duplice omicidio dei nipoti commesso nel suo paese, Arzana, in Ogliastra, nel 2016. Giuseppe 'Peppuccio' Doa è stato prelevato a Costa Rei (Muravera), nel Sud Sardegna, dove aveva l'obbligo di dimora, dai carabinieri della stazione di Castiadas che hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura generale di Cagliari. La Cassazione ha rigettato un ricorso contro la condanna decisa nel 2020 dalla Corte d'assise per l'omicidio dei fratelli Andrea e Roberto Caddori, rispettivamente di 43 e 46 anni, uccisi a colpi di pistola il 10 giugno 2016 durante una lite per l'eredità della loro madre, scoppiata con lo zio. La difesa aveva sostenuto che l'omicidio sarebbe scaturito da un ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGi - A 90 anni è finito inper espiare una pena di 29 anni e 4 giorni per il duplice omicidio deicommesso nel suo paese, Arzana, in Ogliastra, nel 2016. Giuseppe 'Peppuccio' Doa è stato prelevato a Costa Rei (Muravera), nel Sud Sardegna, dove aveva l'obbligo di dimora, dai carabinieri della stazione di Castiadas che hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura generale di Cagliari. La Cassazione ha rigettato un ricorso contro la condanna decisa nel 2020 dalla Corte d'assise per l'omicidio dei fratelli Andrea e Roberto Caddori, rispettivamente di 43 e 46 anni, uccisi a colpi di pistola il 10 giugno 2016unaper l'della loro madre, scoppiata con lo zio. La difesa aveva sostenuto che l'omicidio sarebbe scaturito da un ...

