Mai guidare ubriachi. Neppure un po' brilli. Si sa, sono queste le leggi della strada. E sono anche uno dei motivi per cui molto spesso accadono incidenti, perfino gravi e mortali. Ma ancora oggi non ...

Ubriaco fa strike contro sei auto: il suo tasso alcolemico era 4 volte sopra il limite! Corriere dello Sport

L'incidente è avvenuto a Faenza. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata ...