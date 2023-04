Twitter e Dogecoin | il binomio voluto da Elon Musk

(Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroidvanno a creare unsicuramente inatteso fino a poco tempo fa, ma che dimostra ancora una volta quanto il genio e la “pazzia” di, recente proprietario di, vada ben oltre la più comune comprensione. Proprio in questi giorni il social network dell’uccellino blu ha cambiato il proprio logo, sostituendo il già citato piccolo animale, con il cane Shiba Inu, simbolo del, una delle più famose criptovalute attualmente presenti nel mondo. E’ facile comprendere che dopo un cambio così radicale, le azioni delsiano letteralmente schizzate alle stelle. Non perdetevi il nostro canale Telegram esclusivo dedicato ad Amazon, sul quale trovare le offerte Amazon e tutti i nuovi codici sconto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Elon Musk cambia il logo di Twitter con il volto di un cane di razza Shiba Inu. È l'icona della criptovaluta che il… - franzrusso : #ElonMusk ha cambiato il logo di #Twitter con il Doge meme. Uno scherzo che ha fatto schizzare dogecoin a +25%. Un… - fattoquotidiano : Cosa è lo Shiba Inu comparso su Twitter al posto dell'uccellino? E perché riguarda Musk? #dogecoin - lucaviscardi : Possiamo dirlo che il nuovo luogo di Twitter è una potentissima minchiata? #5aprile #dogecoin #TwitterLogo - lecriptovalute : Perchè Elon Musk cambia logo di #Twitter con #Dogecoin? Chi accede a Twitter non vede più un #uccellino blu stilizz… -

...di acquistaree sostituire il logo dell'uccellino con quello del doge. " Come promesso ", ha scritto il miliardario. In realtà Elon Musk è sempre stato un grande sostenitore dei, in ...Il cane della popolare criptovaluta ha sostituito l'iconico 'blue ...Infatti, solo per pubblicare questa vignetta e sostituire il logo nella versione web di, ha fatto alzare il valore didel 30%. Mica poco. Oltre a diventare di tendenza su, ...

Musk cambia logo di Twitter con cane, Dogecoin vola a +30% Agenzia ANSA

La tradizionale icona dell‘uccellino di Twitter è stata sostituita con l‘immagine di un cane di razza Shiba Inu, in un‘apparente strizzata d‘occhio al Dogecoin - la criptovaluta sulla quale Elon Musk ...Ma a svelare la verità ci ha pensato Elon Musk. Ancora una volta Musk ha utilizzato Twitter per sconvolgere il mercato delle criptovalute. Dopo il cambio di logo, il valore dei dogecoin è aumentato di ...