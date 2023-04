Tuttosport – Inter, Inzaghi difende Lukaku e recrimina: “Juve dominata” (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 01:49:43 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter si è chiusa sul risultato di 1-1, con i minuti finali caratterizzati da litigi, provocazioni ed espulsioni da una parte e dall’altra. Al termine della sfida sbloccata da Cuadrado e ripresa con il calcio di rigore di Lukaku sul finale, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni e ha esordito parlando dell’episodio del pareggio: “È stata fraintesa l’esultanza di Lukaku, lui esulta sempre così. Ne è scaturito un parapiglia finale che ci priverà di lui e Handanovic che per noi sono fondamentali. Chiaramente non è stato uno spettacolo bello in una partita corretta e ben arbitrata fino al 94?“. Guarda la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 01:49:43 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La semifinale d’andata di Coppa Italia trantus esi è chiusa sul risultato di 1-1, con i minuti finali caratterizzati da litigi, provocazioni ed espulsioni da una parte e dall’altra. Al termine della sfida sbloccata da Cuadrado e ripresa con il calcio di rigore disul finale, il tecnico dei nerazzurri Simonesi è presentato ai microfoni e ha esordito parlando dell’episodio del pareggio: “È stata fraintesa l’esultanza di, lui esulta sempre così. Ne è scaturito un parapiglia finale che ci priverà di lui e Handanovic che per noi sono fondamentali. Chiaramente non è stato uno spettacolo bello in una partita corretta e ben arbitrata fino al 94?“. Guarda la ...

