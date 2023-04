“Tutto il mio cuore”: la vip, 42 anni, presenta il figlio nato da mamma surrogata (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le prime foto del figlio vip. La mamma, famosissima, ha regalato ai fan una serie di scatti con il suo principino che è “Tutto il mio cuore”, aggiunge nella didascalia del post apparso sulla sua affollatissima bacheca Instagram. Così i suoi oltre 23 milioni di follower hanno conosciuto il piccolo nato lo scorso 23 gennaio da madre surrogata. Sono anche le prime foto da mamma quelle con il figlio vip che si chiama Phenix Barron. Fortemente voluto con il marito Carter Reum, amico di famiglia di lunga data che ha sposato nel 2021, Paris Hilton, 42 anni, ne aveva annunciato la nascita con uno scatto della manina stretta nella sua. Leggi anche: “Sapete quanto peserà?”. Incinta e con un pancione esplosivo, il curioso annuncio del volto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le prime foto delvip. La, famosissima, ha regalato ai fan una serie di scatti con il suo principino che è “il mio”, aggiunge nella didascalia del post apparso sulla sua affollatissima bacheca Instagram. Così i suoi oltre 23 milioni di follower hanno conosciuto il piccololo scorso 23 gennaio da madre. Sono anche le prime foto daquelle con ilvip che si chiama Phenix Barron. Fortemente voluto con il marito Carter Reum, amico di famiglia di lunga data che ha sposato nel 2021, Paris Hilton, 42, ne aveva annunciato la nascita con uno scatto della manina stretta nella sua. Leggi anche: “Sapete quanto peserà?”. Incinta e con un pancione esplosivo, il curioso annuncio del volto ...

