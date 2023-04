Tutti pazzi per il botox naturale: è corsa alla pianta magica, l’Acmella oleracea (Di mercoledì 5 aprile 2023) Life&People.it E’ stata definita una pianta miracolosa, un botox naturale, capace di distendere le rughe del viso senza alcuna fastidiosa puntura; è l’Acmella oleracea, la pianta originaria del sud America possiede proprietà straordinarie non solo in campo estetico. Un vero proprio segreto passato di bocca in bocca tra pochi potenti fortunati. Il passaparola pare sia avvenuto tra stanze reali e importanti esponenti politici mondiali, fino a raggiungere star musicali. Tra questi la principessa Kate Middelton, Michelle Obama, ma anche Leonardo Di Caprio e Madonna. l’Acmella oleracea è una pianta della famiglia delle Asteraceae, con foglie verdi e fiore giallo. Raggiunge un’altezza di 60 cm e viene utilizzata principalmente per le ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 5 aprile 2023) Life&People.it E’ stata definita unamiracolosa, un, capace di distendere le rughe del viso senza alcuna fastidiosa puntura; è, laoriginaria del sud America possiede proprietà straordinarie non solo in campo estetico. Un vero proprio segreto passato di bocca in bocca tra pochi potenti fortunati. Il passaparola pare sia avvenuto tra stanze reali e importanti esponenti politici mondiali, fino a raggiungere star musicali. Tra questi la principessa Kate Middelton, Michelle Obama, ma anche Leonardo Di Caprio e Madonna.è unadella famiglia delle Asteraceae, con foglie verdi e fiore giallo. Raggiunge un’altezza di 60 cm e viene utilizzata principalmente per le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «Solo quando ci si libera dalla follia si capisce di essere stati pazzi, perché nelle tenebre non si vede nulla»… - GiovaAlbanese : Tutti pazzi per #DelPiero #Juventus #JuveVerona - FabianaFantuzzi : RT @Giulia4__: ??Al signor Stefano è bastato guardare dalla TV li occhi della figlia per definirlo 'UOMO DI SPESSORE' e dire 'IO CI CREDO I… - hveningkaie : comune i txt pazzi in questo tour TUTTI NUDI CHE STA SUCCEDENDO QUALCUNO LI FERMI - Dany49102895 : @myrtamerlino Ma proprio questa cazzata ci voleva in questi momenti di grave pericolo per la guerra nucleare?? Ma s… -