Tutti i figli di Silvio Berlusconi al suo capezzale: “In gravissime condizioni” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il ricovero della scorsa settimana, stamani Silvio Berlusconi è stato trasportato nuovamente in ospedale. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato d’urgenza nella terapia intensiva del San Raffaele. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera il politico sarebbe arrivato alla struttura con affanno respiratorio, insieme alla compagna Marta Fascina. Nel pomeriggio i media hanno parlato di condizioni stabili: “Lui è vigile e parla“. Adesso però la situazione si sarebbe aggravata e i figli pare abbiano raggiunto l’ospedale. “Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile. Si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica. Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il ricovero della scorsa settimana, stamaniè stato trasportato nuovamente in ospedale. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato d’urgenza nella terapia intensiva del San Raffaele. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera il politico sarebbe arrivato alla struttura con affanno respiratorio, insieme alla compagna Marta Fascina. Nel pomeriggio i media hanno parlato distabili: “Lui è vigile e parla“. Adesso però la situazione si sarebbe aggravata e ipare abbiano raggiunto l’ospedale. “si trova in stato stazionario ma vigile. Si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica.è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un ...

