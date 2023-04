Tutti ad aspettare La Russa: a L'Aquila slitta il programma per le commemorazioni del terremoto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal nostro inviato a L’Aquila. Tutti ad aspettare Ignazio La Russa: il sindaco Biondi, il governatore Marsilio, la ministra Locatelli e sottosegretari sparsi, Prisco e Albano. Più ovviamente le autorità militari locali. L’appuntamento era alle 17 al parco della Memoria ma il presidente del Senato si è presentato circa 50 minuti dopo. “E’ in ritardo”, dicono imbarazzati dal cerimoniale di Palazzo Madama. Il ritardo di La Russa ha fatto saltare l’agenda perché era in programma una visita a Palazzo Margherita. Niente di tutto questo. Appena arrivata la seconda carica dello stato, la macchina organizzativa si è messa in moto per spostarsi di tutta fretta alla chiesa delle Anime Sante per la messa in ricordo delle 309 vittime del terremoto. Lì è attesa anche la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal nostro inviato a L’adIgnazio La: il sindaco Biondi, il governatore Marsilio, la ministra Locatelli e sottosegretari sparsi, Prisco e Albano. Più ovviamente le autorità militari locali. L’appuntamento era alle 17 al parco della Memoria ma il presidente del Senato si è presentato circa 50 minuti dopo. “E’ in ritardo”, dicono imbarazzati dal cerimoniale di Palazzo Madama. Il ritardo di Laha fatto saltare l’agenda perché era inuna visita a Palazzo Margherita. Niente di tutto questo. Appena arrivata la seconda carica dello stato, la macchina organizzativa si è messa in moto per spostarsi di tutta fretta alla chiesa delle Anime Sante per la messa in ricordo delle 309 vittime del. Lì è attesa anche la ...

