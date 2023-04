Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Turchia: abusi della polizia nelle zone terremotate - CatelliRossella : Turchia, ong denunciano abusi polizia nelle zone terremotate - Europa - ANSA - interrisnews : Abusi della #polizia turca nel post #terremoto - Ticinonline : Il manganello colpisce gli indifesi al posto degli sciacalli #turchia #amnesty #abusi #pestaggi #popolazione… -

Turchia, ong denunciano abusi polizia nelle zone terremotate Agenzia ANSA

Due ONG hanno riferito che in Turchia la polizia ha commesso abusi nelle zone terremotate. Secondo le ONG, la polizia, chiamata per prevenire furti e saccheggi, avrebbe torturato le persone sospettate ...Agenti delle forze dell'ordine inviati dalla polizia nella regione devastata dai terremoti del 6 febbraio 2023 e dei giorni seguenti hanno picchiato, torturato e maltrattato persone sospettate di furt ...