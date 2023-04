Turbativa d’asta, a processo l’a.d. della Sogaer di Cagliari (Di mercoledì 5 aprile 2023) Andranno a processo Renato Branca, amministratore delegato della Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, David Crognaletti, responsabile commerciale, e Simona Danieli. Stamane la gup del tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, li ha rinviati a giudizio, a vario titolo, per Turbativa d’asta e falso. A Crognaletti è contestato solo quest’ultimo reato. L’udienza è stata fissata per il prossimo 5 luglio davanti alla seconda sezione penale del tribunale. La vicenda riguarda un bando, pubblicato dalla controllata Sogaerdyn spa, per selezionare un responsabile dell’area commerciale e marketing & web del 2020 vinto da Danieli, per la quale gli investigatori ipotizzano un legame con Branca. Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Rossella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Andranno aRenato Branca, amministratore delegato, la società di gestione dell’aeroporto di, David Crognaletti, responsabile commerciale, e Simona Danieli. Stamane la gup del tribunale di, Manuela Anzani, li ha rinviati a giudizio, a vario titolo, pere falso. A Crognaletti è contestato solo quest’ultimo reato. L’udienza è stata fissata per il prossimo 5 luglio davanti alla seconda sezione penale del tribunale. La vicenda riguarda un bando, pubblicato dalla controllatadyn spa, per selezionare un responsabile dell’area commerciale e marketing & web del 2020 vinto da Danieli, per la quale gli investigatori ipotizzano un legame con Branca. Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Rossella ...

