Tunisia | Ammar “Per gestire i flussi dei migranti ci servono più mezzi”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) TUNISI () (ITALPRESS) – “Perdeiclandestini verso l'Europa, lasta impiegando tutte le risorse e ia sua disposizione. Ma questi non sono illimitati, tanto più che stiamo attraversando un periodo di difficoltà per l'economia e le finanze pubbliche. Di più non possiamo fare”. Lo dichiara Nabil, 57 anni, ministro degli Esteri tunisino in una intervista a La Repuublica. “Abbiamo bisogno di finanziamenti e di materiale. Laha ricevuto molto meno fondi europei per finanziare questa battaglia di altri Paesi, come la Turchia ma anche l'Italia stessa” continua. “A emigrare da qui non sono solo i tunisini, la maggior parte provengono dai Paesi subsahariani. Laè un Paese di ...