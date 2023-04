TS – Juventus in prima fila contro razzismo e discriminazione: la nota del club (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 14:13:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – La Juventus scende nuovamente in campo nella lotta contro il razzismo, dopo gli insulti da parte di alcuni tifosi a Lukaku in occasione della semifinale di Coppa Italia. Il club bianconero ha voluto ribadire la propria posizione con un comunicato ufficiale sul sito: “Juventus Football club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”“. Guarda la gallery Juve-Inter, rissa finale dopo l’1-1 di Lukaku e la lite Handanovic-Cuadrado Juve contro il razzismo: il post di Danilo Per ribadire la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 14:13:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – Lascende nuovamente in campo nella lottail, dopo gli insulti da parte di alcuni tifosi a Lukaku in occasione della semifinale di Coppa Italia. Ilbianconero ha voluto ribadire la propria posizione con un comunicato ufficiale sul sito: “Football, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”“. Guarda la gallery Juve-Inter, rissa finale dopo l’1-1 di Lukaku e la lite Handanovic-Cuadrado Juveil: il post di Danilo Per ribadire la ...

