Trump rilasciato: “Combatterò. Il procuratore Bragg finanziato da Soros” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere”. Lo ha detto Donald Trump dopo essere diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere mai incriminato. Parlando da Mar-a-Lago, in Florida, dove è tornato ieri sera da New York, Trump promesso che combatterà, accusando il procuratore distrettuale Alvin Bragg di “essere finanziato da George Soros”. Accolto dai suoi sostenitori al grido di “Usa! Usa”, Trump non è entrato nel dettaglio dei 34 capi d’accusa annunciati ieri in una giornata di molte prime volte, dalla consegna alle autorità alla messa in stato d’arresto, passando per le impronte digitali e la presenza sul banco degli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere”. Lo ha detto Donalddopo essere diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere mai incriminato. Parlando da Mar-a-Lago, in Florida, dove è tornato ieri sera da New York,promesso che combatterà, accusando ildistrettuale Alvindi “essereda George”. Accolto dai suoi sostenitori al grido di “Usa! Usa”,non è entrato nel dettaglio dei 34 capi d’accusa annunciati ieri in una giornata di molte prime volte, dalla consegna alle autorità alla messa in stato d’arresto, passando per le impronte digitali e la presenza sul banco degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Donald Trump e' stato rilasciato senza restrizioni pre-processuali - Tg3web : Dopo l'arresto e le procedure di identificazione al Tribunale di Manhattan, Donald Trump sarà rilasciato e rientrer… - nando_saviano : RT @MediasetTgcom24: Caso pornostar, Trump rilasciato senza restrizioni | 'Il mio unico crimine è stato difendere l'America' #trump #newyo… - Giornaleditalia : Trump, arrestato e poi rilasciato. Discorso integrale da Mar-a-Lago: 'Processo ridicolo e corrotto da Soros, ma com… - Dimsuonosoft : #Trump incriminato: andrà a processo per 34 capi d'accusa. L'ex presidente, in stato di fermo per qualche ora e poi… -