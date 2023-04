Trump parla da Mar - a - Lago: 'Il mio unico crimine è difendere l'America' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Donald Trump è tornato a Mar - a - Lago, dopo l'udienza di fronte al giudice di New York che ha ufficializzato la sua incriminazione e i 34 capi d'accusa. L'ex presidente ha anche rilasciato le prime ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) Donaldè tornato a Mar - a -, dopo l'udienza di fronte al giudice di New York che ha ufficializzato la sua incriminazione e i 34 capi d'accusa. L'ex presidente ha anche rilasciato le prime ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto93383706 : RT @EnricoFaraboll1: Trump parla per la prima volta dopo la sua deposizione in tribunale. 'L''unico crimine che ho commesso è difendere l'… - politicalbug_ : ???? #Trump parla da Mar-a-Lago in #Florida: 'L'unico crimine che ho commesso è difendere l'#America da chi cerca d… - parole_libere66 : RT @EnricoFaraboll1: Trump parla per la prima volta dopo la sua deposizione in tribunale. 'L''unico crimine che ho commesso è difendere l'… - globalistIT : - marcoprat : Donald #Trump parla dopo l'arresto: 'Ho solo difeso l'America' -

Trump parla da Mar - a - Lago: 'Il mio unico crimine è difendere l'America' Anche l'indagine della procura di Atlanta, in Georgia, e' 'un caso falso per interferire nelle elezioni del 2024 e dovrebbe essere archiviata subito' per Trump che ha definito 'perfetta' la ... Trump, il discorso: "Processo ridicolo, non c'è nulla" Trump parla per circa mezz'ora davanti ad una platea di sostenitori, denuncia "un'interferenza mai vista nel processo elettorale" e si scaglia contro "il procuratore Alvin Bragg, un estremista di ... Gli occhi puntati sull'America Trump, nel proclamarsi innocente, ha accusato Biden di volere una nuova guerra mondiale. Il Corriere parla di 'giornata surreale, con molte incognite per il futuro della democrazia in America'. ... Anche l'indagine della procura di Atlanta, in Georgia, e' 'un caso falso per interferire nelle elezioni del 2024 e dovrebbe essere archiviata subito' perche ha definito 'perfetta' la ...per circa mezz'ora davanti ad una platea di sostenitori, denuncia "un'interferenza mai vista nel processo elettorale" e si scaglia contro "il procuratore Alvin Bragg, un estremista di ..., nel proclamarsi innocente, ha accusato Biden di volere una nuova guerra mondiale. Il Corrieredi 'giornata surreale, con molte incognite per il futuro della democrazia in America'. ... Trump parla da Mar-a-Lago: “Il mio unico crimine è difendere l’America” Globalist.it Trump arrestato per cospirazione L'atteso arresto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è consumato ... flessibilità Il governo riferirà in Parlamento sul Pnrr, annuncia Fitto, che parla di «un'ottima occasione di ... Le accuse contro Trump, spiegate Secondo Bragg, con quel pagamento Trump avrebbe violato le leggi elettorali nello stato di New York, che proibiscono a un candidato di promuoversi in campagna elettorale in modi illeciti, in questo ... L'atteso arresto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è consumato ... flessibilità Il governo riferirà in Parlamento sul Pnrr, annuncia Fitto, che parla di «un'ottima occasione di ...Secondo Bragg, con quel pagamento Trump avrebbe violato le leggi elettorali nello stato di New York, che proibiscono a un candidato di promuoversi in campagna elettorale in modi illeciti, in questo ...