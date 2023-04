Trump nel suo labirinto “I consensi per lui già crescono | ma alla lunga sarà perdente”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Donald Trump è arrivato al tribunale di Manhattan dove si è costituito e a breve il giudice Juan Merchan gli legge… - Tg3web : Dopo l'arresto e le procedure di identificazione al Tribunale di Manhattan, Donald Trump sarà rilasciato e rientrer… - Francriccardo : @RoccoTodero Il problema inizia quando una parte politica utilizza la magistratura per portare avanti cause politic… - Master916_21 : RT @OrtigiaP: Arrestato #Trump.. Popolarità alle stelle.. Gli Americani sanno che è arresto politico #MAGA2024 come mai nessuno incrimin… - Gianl1974 : Gli Stati Uniti 'andranno all'inferno', dice Trump dopo l'accusa Nel suo primo discorso pubblico dopo essere stat… -

Del resto, a Manhattan hanno rinunciato a fargli la foto segnaletica, come d'uso al momento dell'incriminazione,timore chepotesse usare proprio quella foto per i suoi manifesti elettorali.... e non ci sono precedenti che stabiliscano se questo può essere indicatocontesto di un processo a livello statale. Alla finenon è stato ammanettato, e non ci sono stati momenti ...'Vuole la terza guerra mondiale', ha tuonatocontro il presidente americano sostenendo che '...caso per il quale è stato incriminato a Manhattan, 'nulla è stato fatto illegalmente' accusando ...

Trump si è dichiarato "non colpevole". Accusato anche di cospirazione - Nord America Agenzia ANSA

Trump parla per circa mezz'ora, denuncia "un'interferenza mai vista nel processo elettorale" e si scaglia contro "il procuratore Alvin Bragg, un estremista di sinistra sostenuto da George Soros: ha ...Donald Trump, dopo l’incriminazione a New York dove sono stati formalizzati ieri 34 capi d’accusa, è un fiume in piena nel discorso-show di mezz’ora tenuto al ritorno in Florida nella residenza di Mar ...