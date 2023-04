Trump: l’unico crimine che ho commesso è difendere la nostra Nazione da chi vuole distruggerla (Di mercoledì 5 aprile 2023) “l’unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra Nazione da coloro che cercano di distruggerla”, ha rivendicato ieri sera Donald Trump di fronte a una folla di sostenitori, dopo essere tornato nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida al termine dell’udienza imbastita dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, dichiaratamente democratico, che lo ha incriminato formalizzando 34 capi d’accusa di natura fiscale per falsificazione di bilanci. L’accusa a Trump: quei 130.000 dollari pagati attraverso una società In sostanza Trump è stato accusato di aver pagato, attraverso una sua società, 130.000 dollari al suo avvocato per rifonderlo della cifra che il legale aveva già pagato alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “che hosenza paura lada coloro che cercano di”, ha rivendicato ieri sera Donalddi fronte a una folla di sostenitori, dopo essere tornato nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida al termine dell’udienza imbastita dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, dichiaratamente democratico, che lo ha incriminato formalizzando 34 capi d’accusa di natura fiscale per falsificazione di bilanci. L’accusa a: quei 130.000 dollari pagati attraverso una società In sostanzaè stato accusato di aver pagato, attraverso una sua società, 130.000 dollari al suo avvocato per rifonderlo della cifra che il legale aveva già pagato alla ...

