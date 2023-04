Trump | Le accuse contro di me sono un insulto al nostro Paese

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ledi meunal. Il mondo sta già ridendo di noi per tante altre ragioni". Lo ha detto Donald, intervenendo dalla sua proprietà a Mar - a - Lago in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Su @atlanticomag un grande @jimmomo fa a pezzi (piccoli) i capi d’accusa contro Trump - repubblica : C'è il pagamento di una seconda donna tra le accuse contestate a Donald Trump - Geopoliticainfo : ????Dopo l'udienza dell'ex presidente #Trump, i pubblici ministeri hanno dichiarato che prevedono di produrre la magg… - s02526371 : RT @25O319: Donald Trump, parlando nella sua tenuta di Mar-a-Lago al suo ritorno da New York, dove è stato accusato di falsificazione di do… - livic751 : RT @ego_sono: Mi beccherò insulti e accuse di populismo ecc.. ma prima di dormire una cosa voglio dirla A me di Trump e Biden non me ne fre… -

Leggi anchefermato si dichiara non colpevole: anche 'cospirazione' tra lenel caso Stormy Daniels "cospirò per alterare le elezioni": 34 imputazioni dall'attrice hard alla modella ...... la playmate e fidanzata segreta diche compare nei capi di imputazione, il portiere del suo palazzo e il figlio illegittimo: ecco la vicenda finita tra leall'ex presidente Il ..."Lecontro di me sono un insulto al nostro Paese. Il mondo sta già ridendo di noi per tante altre ragioni". Lo ha detto Donald, intervenendo dalla sua proprietà a Mar - a - Lago in Florida, ...

Le accuse contro Trump, spiegate Il Post

Le sue parole erano molto attese perché spiegano come volesse formalizzare le accuse a Trump. La falsificazione di documenti aziendali che, di per sé, può costituire solo un reato minore, diventa un ...al termine dell'udienza con cui l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato formalmente incriminato per 34 capi di accusa legati al reato di frode. Bragg ha sottolineato come la Procura ...