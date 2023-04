Trump incriminato ufficialmente Si difende così | “Surreale | ho solo difeso l’America”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Donald. Ma l’ex-presidente, da Mar-a-Lago, sipubblicamente e con forza, come riportato dal’Ansa.. La reazione del tycoono, dopo essere stato, pronuncia queste parole: “L’unico crimine che ho commesso è statoreda chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti”. Il caso Stormy Daniels e i 34 capi di imputazione, nel frattempo, hanno fatto il giro del mondo. Il tycoon, nel discorso durato circa mezz’ora, appare ancora determinato a reagire. Contro un “sistema giudiziario corrotto, diventato ormai illegale”, come lo ha definito. “Non ho mai pensato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Trump, incriminato, denuncia i democratici: portano il Paese “all’inferno” @sole24ore - IlPrimatoN : Da Mar-a-Lago, l'ex presidente ne ha per tutti - Fede_K_Cane : RT @angyco888: Trump incriminato per aver pagato una escort. Clinton, furbo, si faceva armeggiare da una stagista, a spese dei contribuenti… - Bussola87234007 : RT @EnricoFaraboll1: NOVITÀ ?? Il commento del presidente di El Salvador Bukele sull'accusa di Trump: “Pensa a quello che vuoi sull'ex pres… - falcions85 : Trump parla nella notte italiana. Rai News copre l'intervento, mentre Sky Tg24 lo buca clamorosamente, nonostante… -

... anche 'cospirazione' tra le accuse nel caso Stormy Daniels Chi è Stormy Daniels, l'ex pornostar che ha messo nei guaicon l'incriminazione Donaldper i soldi alla pornostar ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, l'ira di fan e media di destra ma il vero pericolo viene dai terroristi Boogaloo Bois Ecco cosa oggi sarà contestato a. E come l'ex ...- L'ex presidente Usa èper 34 capi di imputazione. Tra le accuse quella di aver partecipato a una cospirazione per minare l'integrità delle elezioni del 2016.sarà processato, probabilmente non prima di ...

Trump, le accuse, le proteste e l'arresto: cosa sta succedendo e perché l'ex presidente Usa è incriminato Sulla consueta aggressività dell'ex presidente sembra aver pesato una giornata senza ...New York - Donald Trump ha avuto un figlio fuori dal matrimonio Tra i trentaquattro capi d'imputazione contestati al tycoon c'è un riferimento a una storia emersa in queste ore. Il primo ex ...