Trump incriminato torna in Florida nel ruolo di vittima | la strategia per costringere i repubblicani a stare dalla sua parte

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima l’incriminazione. Poi l’esplosione. Dopo aver ascoltato i 34 capi di accusa a suo carico nel tribunale di Manhattan, Donaldto ine si è scagliato contro giudici, procuratori, nemici politici. “Questo caso farsa è stato aperto solo per interferire con le prossime elezioni del 2024. Deve essere immediatamente chiuso”, ha dettoin una conferenza stampa convocata a Mar-a-Lago, proprio in previsione dell’incriminazione. Il discorso diha chiaramente rivelato la volontà di usare le inchieste giudiziarie come elemento centrale della campagna elettorale per il 2024, facendo di se stesso ladella più clamorosa caccia alle streghe della storia americana, costringendo il partito repubblicano – tutto il partito repubblicano – a prendere posizione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Trump, incriminato, denuncia i democratici: portano il Paese “all’inferno” @sole24ore - IlPrimatoN : Da Mar-a-Lago, l'ex presidente ne ha per tutti - Fede_K_Cane : RT @angyco888: Trump incriminato per aver pagato una escort. Clinton, furbo, si faceva armeggiare da una stagista, a spese dei contribuenti… - Bussola87234007 : RT @EnricoFaraboll1: NOVITÀ ?? Il commento del presidente di El Salvador Bukele sull'accusa di Trump: “Pensa a quello che vuoi sull'ex pres… - falcions85 : Trump parla nella notte italiana. Rai News copre l'intervento, mentre Sky Tg24 lo buca clamorosamente, nonostante… -

... anche 'cospirazione' tra le accuse nel caso Stormy Daniels Chi è Stormy Daniels, l'ex pornostar che ha messo nei guaicon l'incriminazione Donaldper i soldi alla pornostar ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, l'ira di fan e media di destra ma il vero pericolo viene dai terroristi Boogaloo Bois Ecco cosa oggi sarà contestato a. E come l'ex ...- L'ex presidente Usa èper 34 capi di imputazione. Tra le accuse quella di aver partecipato a una cospirazione per minare l'integrità delle elezioni del 2016.sarà processato, probabilmente non prima di ...

New York - Donald Trump ha avuto un figlio fuori dal matrimonio Tra i trentaquattro capi d'imputazione contestati al tycoon c'è un riferimento a una storia emersa in queste ore. Il primo ex ...(LaPresse) I sostenitori dell'ex presidente Donald Trump si sono radunati in Florida, a Southern Boulevard, per mostrare la propria vicinanza al tycoon. Trump è accusato di 34 capi di accusa dalla ...