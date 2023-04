Trump incriminato: "Il mio unico crimine è difendere l'America" (Di mercoledì 5 aprile 2023) «L'unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere . La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti». Donald Trump torna nel suo bunker di Mar-a-Lago subito... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 aprile 2023) «L'che ho commesso è statol’da chi la vuole distruggere . La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti». Donaldtorna nel suo bunker di Mar-a-Lago subito...

