Trump incriminato | discorso-show a Mar-a-Lago

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Dalle accuse al procuratore del caso Stormy Daniels – “sostenuto da Soros” – al caso “che non esiste” montato al solo scopo di far saltare la sua candidatura alle prossime presidenziali. Donald, dopo l’incriminazione a New York dove sono stati formalizzati ieri 34 capi d’accusa, è un fiume in piena neldi mezz’ora tenuto al ritorno in Florida nella residenza di Mar-a-davanti a una platea di sostenitori. “L’unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla”, le parole dell’ex presidente che si è poi scagliato contro il procuratore Bragg, che “ha messo insieme un’incriminazione ridicola. Il criminale è il procuratore – ha accusato – e dovrebbe come minimo dimettersi”. E ancora: “Il procuratore Alvin Bragg, un ...

Un discorso breve e senza sorprese quello che Donaldha tenuto dalla sua residenza di Mar - a - Lago, in Florida, al termine della giornata che lo ha vistoa New York per le accuse del procuratore distrettuale Alvin Bragg. Molti ...Donaldha lanciato il suo messaggio da Mar - a - Lago, in Florida, dove è tornato da New York,... in cui è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere. Il ...NEW YORK - È un Donalddeluso, stanco, preoccupato, quello tornato a parlare alla sua gente, da Mar - a - Lago , Palm ...ex presidente degli Stati Uniti messo in stato d'arresto e. "...

Gli sono state prese le impronte digitali, ma lo stato di arresto è rimasto solo una formalità in attesa dell’udienza al termine della quale Trump è stato rimesso in libertà senza neanche dover pagare ...Nelle tredici pagine della Procura distrettuale di Manhattan con cui Donald Trump è stato incriminato spunta un’altra donna (indicata come «Woman 1», mentre Stormy Daniels è «Woman 2»). Si tratta di ...