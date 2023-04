Trump | incriminato | denuncia i democratici | portano il Paese “all’inferno”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il procuratore di Manhattan gli imputa 34 reati di truffa. E in un secondo documento descrive una cospirazione per il coverup di informazioni dannose

Mar - a - Lago (Florida) Donaldha gettato definitivamente la maschera. Se qualcuno si aspettava dal tycoon moderazione e un passo indietro dopo essere stato ufficialmentedalla Corte di Manhattan davanti alla ...... dove ha tenuto il suo primo comizio da candidato. Si tratta, come si è detto più volte, del primo caso in cui un ex presidente, poi ancora candidato, viene posto sotto processo.si ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è statodal tribunale di Manhattan per 34 capi d'accusa. Trattenuto in stato di fermo per un paio di ore, come previsto è stato poi rilasciato su cauzione. Niente manette e niente ...

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dal tribunale di Manhattan per 34 capi d'accusa. Trattenuto in stato di fermo per un paio di ore, come previsto è stato poi ...Trump, le accuse, le proteste e l'arresto: cosa sta succedendo e perché l'ex presidente Usa è incriminato Nata nello Stato di Indiana nel 1971, la McDougal è nota ai più per essere stata “coniglietta ...