Trump incriminato contrattacca sui Social

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Incredibile, mi arrestano!”. Donaldha rotto il silenzio rivolgendosi viaai suoi sostenitori: “Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun crimine”. Donaldha trasformato in un processo mediatico contro la magistratura di New York i suoi guai giudiziari E nel giorno del suo arresto, il primo nella storia degli Stati Uniti per un (ex) presidente, ha trasformato in un processo mediatico contro la magistratura di New York i suoi guai giudiziari. Prima rinnovando la richiesta di spostare il giudizio a suo carico a Staten Island, l’unico quartiere della Grande Mela che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020. E poi accusando il Tribunale di Manhattan, dove “alcune aree hanno votato solo all’1% repubblicano”, di essere “molto di parte”. Ha evitato ...

Mar - a - Lago (Florida) Donaldha gettato definitivamente la maschera. Se qualcuno si aspettava dal tycoon moderazione e un passo indietro dopo essere stato ufficialmentedalla Corte di Manhattan davanti alla ...... dove ha tenuto il suo primo comizio da candidato. Si tratta, come si è detto più volte, del primo caso in cui un ex presidente, poi ancora candidato, viene posto sotto processo.si ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è statodal tribunale di Manhattan per 34 capi d'accusa. Trattenuto in stato di fermo per un paio di ore, come previsto è stato poi rilasciato su cauzione. Niente manette e niente ...

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dal tribunale di Manhattan per 34 capi d'accusa. Trattenuto in stato di fermo per un paio di ore, come previsto è stato poi ...Trump, le accuse, le proteste e l'arresto: cosa sta succedendo e perché l'ex presidente Usa è incriminato Nata nello Stato di Indiana nel 1971, la McDougal è nota ai più per essere stata “coniglietta ...