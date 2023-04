Trump incita i repubblicani | ' Tagliare i fondi all' Fbi fino a quando non rinsaviscono'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un golpista mancato scriteriato che vorrebbe disarticolare la polizia e la giustizia come rappresaglia per essere stato incriminato. "Idel Congresso devonoal ...

All'indomani della giornata campale del suo arresto e incriminazione a New York, conclusa poi con il discorso in serata a Mar a Lago, Donaldtorna su Truth Social all'attacco contro il bureau e ...Il tweet del premier ungherese. Il premier ungherese, Viktor Orban,Donaldad andare avanti. "Continua a lottare signor Presidente, siamo con te", ha twittato Orban, divulgando una fotografia che lo mostra in compagnia di Donaldnell'atto di ..."Continua a lottare signor Presidente, siamo con te". Lo ha scritto su Twitter il premier ungherese Viktor Orban pubblicando una foto che lo ritrae con Donaldmentre si stringono la mano. .

Donald Trump ripreso di spalle saluta i suoi che lo incitano: il video pubblicato dal figlio Eric RaiNews

diventato ormai illegale”, nonostante l’avvertimento del procuratore di New York a non incitare alla violenza. Successivamente il tycoon ha sottolineato di “Non ho mai pensato che una cosa del genere ...Donald Trump torna nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, poche ore dopo essersi stato al tribunale di New York per ascoltare i 34 capi d’imputazione a suo carico nel caso Stormy Daniels e ...