Trump in tribunale | «Unico mio crimine? Difendere l’America» E su Biden | «Vuole la terza guerra mondiale»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) «L’che ho commesso è statoda chi ladistruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti». Donaldtorna nel suo bunker di Mar-a-Lago subito poche ore dopo essersi consegnato aldi New York per ascoltare i 34 capi d’imputazione a suo carico nel caso Stormy Daniels e arringa i suoi sostenitori riuniti in uno dei saloni del resort. Un discorso di poco più di mezz’ora, durante il quale il tycoon è apparso provato e meno combattivo del solito. Donaldè stato rilasciato senza restrizioni pre-processuali.inSulla consueta aggressività dell’ex presidente sembra aver pesato una giornata senza precedenti nella storia Usa e il castello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi L’Europa prepara il via libera al modello vaccini permanente ??? Giorgetti strappa l’impegno a pi… - rulajebreal : Per avidità di potere, Trump ha normalizzato la violenza politica, calpestando la costituzione e spianando la strad… - LaVeritaWeb : L’ex presidente è a New York per l’incriminazione. Un sondaggio della Cnn rivela: gli americani vogliono vederci ch… - adrianobusolin : RT @Libero_official: #Trump uscito 'frustrato e scosso' dal tribunale dopo l'arresto. Da Mar-a-Lago attacca il procuratore #Bragg: 'Il crim… - tigrelt : RT @lvogruppo: Trump parla per la prima volta dopo la sua deposizione in tribunale. 'L''unico crimine che ho commesso è difendere l'Americ… -

Una storica udienza aldi Manhattan su 34 capi di imputazione accompagnata da immagini eclatanti:accompagnato inda un corteo di auto del Secret service, fan e oppositori a ...Donald, l'ex presidente, favorito per la nomination repubblicana 2024, ha affrontato a New York City ... Al termine della sua presenza in, l'aereo è decollato dall'aeroporto LaGuardia ...Vedi Anche Donaldin stato di arresto, ecco il momento in cui entra ina Manhattan - Video Bocchino insorge: 'Ma ti sei dimenticato quandochiamò Conte 'il mio amico Giuseppi ''...

Il Giorno del Giudizio. Trump in tribunale, 34 capi d'accusa: Lui ai suoi: "Una persecuzione" - Trump saluta i suoi - Trump saluta i suoi RaiNews

"Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale, i suoi fuori a protestare "Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale ..."Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale, i suoi fuori a protestare "Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale ...