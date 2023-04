Trump in stato di arresto: “Ha pagato due donne”, lui si dichiara “Non colpevole” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trentaquattro sono i capi di imputazione nei confronti dell’ex presidente Usa Donald Trump. Tutti reati minori, cioè con una pena massima prevista di quattro anni di reclusione. Per ognuno di essi, Trump si dichiara “non colpevole”. Trump in stato di arresto: ecco cos’è successo Il 4 aprile 2023 è un giorno che passerà alla storia: per la prima volta un ex presidente degli Stati Uniti finisce sotto inchiesta penale e in stato di arresto, anche se gli sono state risparmiate le manette e la foto segnaletica, nonostante fosse stata espressamente richiesta dal magnate con lo scopo di sfruttare a suo favore l’immagine utilizzandola addirittura, secondo alcuni, per i manifesti elettorali della campagna 2024. Dopo il rilevamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trentaquattro sono i capi di imputazione nei confronti dell’ex presidente Usa Donald. Tutti reati minori, cioè con una pena massima prevista di quattro anni di reclusione. Per ognuno di essi,si“non”.indi: ecco cos’è successo Il 4 aprile 2023 è un giorno che passerà alla storia: per la prima volta un ex presidente degli Stati Uniti finisce sotto inchiesta penale e indi, anche se gli sono state risparmiate le manette e la foto segnaletica, nonostante fosse stata espressamente richiesta dal magnate con lo scopo di sfruttare a suo favore l’immagine utilizzandola addirittura, secondo alcuni, per i manifesti elettorali della campagna 2024. Dopo il rilevamento ...

