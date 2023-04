Trump, il processo potrebbe costargli le elezioni 2024 ma che finisca in prigione non ci credo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso vuole che proprio 10 anni fa, quasi esatti (era settembre invece che aprile come adesso), cominciasse la mia collaborazione con ilFattoQuotidiano.it nel blog messo a mia disposizione per i miei interventi. Nel secondo, da me inviato dal Texas, descrivevo proprio il caso di un politico repubblicano – Tom DeLay – molto importante all’epoca: aveva da poco dovuto lasciare la poltrona di speaker del Congresso americano (incarico pressappoco equivalente a quello dei nostri presidenti delle Camere), ed era stato anche lui incriminato per “utilizzo improprio di denaro riservato a precise attività politiche”. Lui li aveva invece usati in modo differente, obbligando chi lo doveva giudicare a considerare questo utilizzo alla stregua del “money laundering” ovvero il lavaggio di denaro sporco, un reato molto comune tra le mafie di tutto il mondo. Questo è il titolo dato a quell’articolo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso vuole che proprio 10 anni fa, quasi esatti (era settembre invece che aprile come adesso), cominciasse la mia collaborazione con ilFattoQuotidiano.it nel blog messo a mia disposizione per i miei interventi. Nel secondo, da me inviato dal Texas, descrivevo proprio il caso di un politico repubblicano – Tom DeLay – molto importante all’epoca: aveva da poco dovuto lasciare la poltrona di speaker del Congresso americano (incarico pressappoco equivalente a quello dei nostri presidenti delle Camere), ed era stato anche lui incriminato per “utilizzo improprio di denaro riservato a precise attività politiche”. Lui li aveva invece usati in modo differente, obbligando chi lo doveva giudicare a considerare questo utilizzo alla stregua del “money laundering” ovvero il lavaggio di denaro sporco, un reato molto comune tra le mafie di tutto il mondo. Questo è il titolo dato a quell’articolo: ...

