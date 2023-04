Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Trump, 'il mio unico crimine è difendere l'America' - Nord America - ANSA - TizBatt3 : RT @BrandauerLudwig: USA: E' INIZIATA LA ** FARSA,PROCEDURALE GIUDIZIARIA, ** A CARICO DI TRUMP,A MIO AVVISO, X FERMARE LA SUA PROBABILE RI… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Trump in tribunale: «Unico mio crimine? Difendere l'America». E su Biden: «Vuole la terza guerra mondiale» - leggoit : Trump in tribunale: «Unico mio crimine? Difendere l'America». E su Biden: «Vuole la terza guerra mondiale» - ultimora_pol : ???? #StatiUniti, #Trump a Mar-a-Lago: 'non avrei mai pensato che ciò potesse accadere in America. Il mio unico crimi… -

"Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America", ha detto, mentre i suoi sostenitori urlavano "Usa, Usa!". Sul palco con l'ex presidente i figli Eric e Donald jr, ...New York - È un Donalddeluso, stanco, preoccupato, quello tornato a parlare alla sua gente, da Mar - a - Lago , Palm ... "Ilunico crimine - dice in apertura - è stato quello di aver difeso l'...L'ex presidente incriminato a New York con 34 capi d'accusa torna in Florida e arringa i suoi sostenitori parlando di montatura giudiziaria a fini politici. E attacca Joe Biden: "Vuole iniziare la ...

Rientrato da New York al termine di una giornata storica, nella quale è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato, Donald Trump ha lanciato un chiaro ...“La mia unica colpa è stata difendere l’America”, dice l ... Pare di sì, se non altro a destra: Trump raccoglie fondi e guadagna punti nei sondaggi realizzati in vista delle primarie: gli avversari ...