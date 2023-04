(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Non esiste un caso, lo dicono tutti gli esperti legali. L’incriminazione è ridicola. Non avrei mai pensato a qualcosa del genere in America, non credevo potesse succedere. L’unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione da coloro che vogliono distruggerla. Ora il nostro paese sta andando all’inferno”. Donald, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, tiene unqualche ora dopo l’incriminazione avvenuta a New York: l’ex presidente prende la parola dopo l’udienza in cui il procuratore di Manhattan ha formalizzato 34 capi d’accusa legati alla falsificazione di bilanci e allo sviluppo di un piano con pagameenti per eliminare informazioni che avrebbero potuto danneggiare la campagna prima delle elezioni 2016. “Il procuratore ha messo insieme un’incriminazione ridicola, lo dicono tutti. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Trump da Mar-a-Lago: 'Combatterò'. Ma è un discorso breve e deludente [di Massimo Basile] - fisco24_info : Trump, il discorso: 'Processo ridicolo, non c'è nulla': (Adnkronos) - L'ex presidente parla da Mar-a-Lago dopo l'in… - ledicoladelsud : Trump, il discorso: “Processo ridicolo, non c’è nulla” - TuttoSportUSA : contro di lui. Cioe' una cosa che capita sempre in tutto il mondo da entrambi le parti. E' abbastanza triste il dis… - michele_geraci : Un diretta il discorso di #Trump -

L'idea di, ha fatto filtrare il suo entourage alla Cnn, sarebbe quella di usare quelle foto suo favore impiegandole per i manifesti elettorali della campagna 2024.diverso per le ...Dopo l'udienza di oggi, si prevede che l'ex presidente volerà in Florida e terrà unstasera a Mar - a - Lago, la sua residenza e club privato. La situazione giudiziaria dinon sembra ...... l'ex presidente dovrebbe far ritorno nella sua residenza in Florida, a Mar a Lago, dove questa sera nella notte in Italia terrà unpubblico per rispondere alle accuse. Ieriha ...

Trump da Mar-a-Lago: "Combatterò". Ma è un discorso breve e deludente la Repubblica

Donald Trump torna nel suo bunker di Mar-a-Lago poche ore dopo essersi ... Stormy Daniels e arringa i suoi sostenitori riuniti in uno dei saloni del resort. Un discorso di poco più di mezz'ora, in cui ...Trump parla per circa mezz’ora davanti ad una platea di sostenitori ... Ha portato via documenti quando era senatore, non è consentito”, dice in un altro passaggio del discorso in cui sottolinea il ...