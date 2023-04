Trump e la pornostar | dall’incontro al torneo di tennis nel Nevada fino all’incriminazione del gran giurì

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teipalo : RT @Misurelli77: Paese che vai Ruby che trovi... +++Ultim'ora Ansia+++ Trump: non sapevo fosse una pornostar,mi ha detto che era la nipote… - CortoM92644284 : #lineanotte certo che siete assurdi, voi di sx. Trump fa schifo, ché paga una pornostar. Biden ci sta portando in g… - Nanoalto : RT @PBalabam: Ma vi rendere conto che le 2 persone che ritengono normale che #Trump abbia avuto una relazione con una pornostar mentre spos… - c1_nic0 : RT @PBalabam: Ma vi rendere conto che le 2 persone che ritengono normale che #Trump abbia avuto una relazione con una pornostar mentre spos… - LuluDelTabarin : RT @PBalabam: Ma vi rendere conto che le 2 persone che ritengono normale che #Trump abbia avuto una relazione con una pornostar mentre spos… -

... un Donaldfurioso ha menato fendenti (social) a destra e manca prima ancora di costituirsi nel blindatissimo tribunale di Manhattan per la storica incriminazione nel caso della...... che si presentava come ex amante ha ricevuto 150 mila dollari e la ormai famosaStormy Daniels ha ottenuto 130 mila dollari per tacere su una presunta relazione extraconiugale con. ......cheabbia fatto parte di un piano illegale per sopprimere le informazioni negative e in questo piano è compreso un pagamento illegale di 130.000 dollari ordinato dall'imputato alla...

Le tappe del caso di Trump e la pornostar Stormy Daniels Agenzia ANSA

Ecco le tappe salienti del ‘sex gate’, i 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sull’affaire avuto con Donald Trump nel 2006. * LUGLIO 2006 – Primo incontro ...Donald Trump si è costituito, presentandosi all’ufficio del procuratore ... dichiarato non colpevole per il ruolo avuto nel pagamento per il silenzio della pornostar Stormy Daniels riguardo la loro ...