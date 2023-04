Trump e Bolsonaro in tribunale? Il mestiere che ho fatto | Salvini tombale

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Sulle vicende giudiziarie die dinon mi permetto di dare consigli né di esprimere giudizi, anche perchè, come ricordava il collega spagnolo, ho i miei, non relativi a gioielli sauditi, ma alche ho", le parole diin conferenza stampa all'Associazione Stampa Estera.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Salvini: Su vicende giudiziarie Trump e Bolsonaro non mi esprimo La7

