Trump contro Biden: "Io difendo l'America, lui vuole la Terza Guerra Mondiale" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Donald Trump appare tutto sommato soddisfatto. Si è dichiarato "non colpevole" dei 34 capi d'accusa, inclusa la cospirazione, per i quali è comparso in tribunale a New York il 4 aprile. E ora cerca di capitalizzare politicamente a suo vantaggio le conseguenze dell'udienza preliminare nell'ambito del processo sul caso Stormy Daniels. "Il mio unico crimine è stato difendere l'America. Nulla è stato fatto illegalmente. Una grande giornata, l'indagine è una farsa" ha dichiarato una volta tornato nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. In vista delle presidenziali del novembre 2024 s'infiamma la sfida fra Trump e Biden. Foto Ansa/EpaTrump, le donne e le accuse Il tycoon è il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale e in stato di arresto. In realtà la Corte lo ha rilasciato senza ...

