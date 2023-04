Truffe agli anziani. Denunciato minorenne per la truffa del pacco postale a una 88enne (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno Denunciato in stato di libertà un giovane di 16 anni originario di Napoli, gravemente indiziato del reato di truffa in danno di una persona anziana. I fatti risalgono al 29 marzo scorso, quando una persona ha chiamato una 88enne, residente nel quartiere di Tor Vergata, spacciandosi per il nipote, riferendogli che sarebbe passato un addetto delle poste per ritirare del denaro in cambio di un pacco. Poco dopo, presso l’abitazione si è presentato l’indagato a cui l’anziana ha consegnato tutto l’oro che aveva. Sfortunatamente per lui, mentre andava via è stato intercettato dal figlio dell’anziano che lo ha bloccato, fino all’arrivo dei Carabinieri. Una volta perquisito, il minore è stato trovato in possesso di diversi gioielli in oro per un ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hannoin stato di libertà un giovane di 16 anni originario di Napoli, gravemente indiziato del reato diin danno di una persona anziana. I fatti risalgono al 29 marzo scorso, quando una persona ha chiamato una, residente nel quartiere di Tor Vergata, spacciandosi per il nipote, riferendogli che sarebbe passato un addetto delle poste per ritirare del denaro in cambio di un. Poco dopo, presso l’abitazione si è presentato l’indagato a cui l’anziana ha consegnato tutto l’oro che aveva. Sfortunatamente per lui, mentre andava via è stato intercettato dal figlio dell’anziano che lo ha bloccato, fino all’arrivo dei Carabinieri. Una volta perquisito, il minore è stato trovato in possesso di diversi gioielli in oro per un ...

