Truffe a Roma, 16enne incastra una nonnina e si fa consegnare 15.000 euro in oro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma. Le Truffe agli anziani, meglio note anche come "Truffe del nipote", sono una vera e propria piaga per il territorio, capitolino e non solo. Anche nell'entroterra laziale, le cronache, e noi stessi per primi, vi abbiamo raccontano le modalità con le quali normalmente si consumano tali reati. Nella maggior parte dei casi, i colpi vanno a segno, purtroppo. Le vittime, sono quasi sempre gli anziani, perché considerati soggetti fragili, indifesi, incapaci di reagire in caso di scoperta dell'imbroglio. "Signora, suo nipote ha bisogno di un bonifico". Boom di Truffe telefoniche agli anziani di Roma Sud Roma: nonnina di 88 anni truffata da un 16enne L'ennesimo caso si è verificato, questa volta proprio a Roma, in zona Tor Vergata.

