Truffa 'Superbonus 110%', sequestro di oltre 200 mila euro nel Salernitano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una ditta edile. Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, è scaturito all'esito di un controllo edilizio effettuato su un immobile il cui proprietario aveva ottenuto il cd. "superbonus 110%", richiesto per lavori di ristrutturazione. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle Vallesi unitamente al locale Reparto Carabinieri Forestali, hanno permesso di accertare difformità edilizie rispetto alla Cilas (cioè il nuovo titolo abilitativo introdotto dal decreto semplificazioni per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta del ...

