Truffa bancaria, attenti a non scaricare app consigliate telefonicamente (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid I criminali astuti stavolta tentano di appropriarsi indebitamente dei fondi delle vittime tramite chiamate ingannevoli. L'obiettivo? Puntare ai dati personali per prelevare denaro dai conti correnti dei cittadini ignari. Ecco come è strutturata la nuova Truffa bancaria. Truffa bancaria: cosa sta succedendo nelle ultime ore? Il loro approccio è elementare ma efficiente: si spacciano per addetti delle istituzioni bancarie e contattano i clienti avendo già a disposizione informazioni personali come nome, cognome, residenza e il numero della carta di credito. Così, creando un'atmosfera di allarme e timore, tentano di persuadere le vittime a installare applicazioni o compiere azioni che permettano loro di accedere ai conti correnti. Ciò che è ancora più preoccupante è l'abilità crescente di questi imbroglioni ...

