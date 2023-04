Truffa al telefono | stavolta sono gli operatori | grave sanzione dell’antitrust

(Di mercoledì 5 aprile 2023)al, si può dormire sonni tranquilli? Secondo l’antitrust a quanto pare, proprio no! Ecco l’amara, fuori la verità. Se le sanzioni arrivano… la tasca duole! Le truffe aluna questione ormai che è entrata a far parte dell’immaginario comune, così tanto da spaventare quando si alza la cornetta del ricevitore.al, verità- Ilovetrading.itSia che si tratti di telefonia fissa che mobile, di alcuninon ci si libera proprio mai. Adesso, l’Antitrust però ha deciso di vederci chiaro, ed in seguito alle indagini fatte si è giunti alla conclusione di una gravissima. Ecco la verità di quanto accaduto e a quanto ammonterebbe il costo. In tenera età si pensava che i ladri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielepx : Driiiiin 'sulla sua linea verranno effettuati lavori che comporteranno disservizi. Clicchi 1 se utilizza TIM. Clic… - DanieleStampeg2 : Mentre ero al telefono con lui, in ufficio arriva un altra email dallo stesso indirizzo di prima, dove ci veniva ch… - DoinoFiorella : stamani fan ??????le' 6'COGNATE della stessa persona a ruolo di STALKERS su BURINI a'navetta?? ??finito l'olio ??finit… - gianluca_bona : Tenta truffa di ieri ai miei zii (un’ottantina d’anni). Li chiama al telefono tizio presentandosi come maresciallo… - NiColaCaRd : Secondo me @AmazonItalia vuole incularsi i miei soldi di un ordine che non ho mai ricevuto in quanto invece di un t… -

Come è potuto succedere Jessica aveva lasciato il suoalla figlia mentre erano in ... approfondimento Amazon Trading, latelefonica che però non c'entra con Amazon FOTOGALLERY Continua ...I consigli antidi Poste Italiane A proposito delle truffe agli anziani e non solo, Poste ... E' possibile attivare il servizio di notifica anche tramite sms sulcellulare, gratuito per ...Il giovane, nonostante sia gravemente indiziato del reato di, è comunque libero. I fatti ... Il ragazzo dall'altra parte delgli ha detto che sarebbe passato un addetto delle poste per ...

Truffa al telefono, stavolta sono gli operatori: grave sanzione dell ... iLoveTrading

Crema: Sono in costante aumento le segnalazioni di un nuovo tipo di truffa telefonica che sfrutta il nome commerciale di Amazon. Contattati telefonicamente da un sedicente operatore di Amazon hi tech ...Nuove azioni per il contrasto delle truffe alle persone anziane da parte di Poste Italiane ... qualificandosi come “dipendente di Poste Italiane”, si presenti in strada, telefonicamente o direttamente ...