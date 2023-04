Trofeo Princesa Sofia, secondo giorno: primo Bissaro, terzi Tita-Banti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Archiviato il secondo giorno del Trofeo Princesa Sofia, prima tappa di Coppa del Mondo e appuntamento internazionale di livello assoluto, valido quest’anno per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La giornata a Palma de Mallorca si è svolta all’insegna dell’instabilità del vento che ha allungato le attese e costretto in molti casi a modificare i campi di regata. Trofeo Princesa Sofia, bene gli italiani nel secondo giorno Bene gli atleti azzurri, che si sono comportati bene in tutte le classi piazzando fin da subito tra le prime posizioni numerosi equipaggi, sebbene sia ancora presto per guardare le classifiche. Nelle regate di oggi, invece, ci si attende condizioni del meteo decisamente diverse, ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Archiviato ildel, prima tappa di Coppa del Mondo e appuntamento internazionale di livello assoluto, valido quest’anno per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La giornata a Palma de Mallorca si è svolta all’insegna dell’instabilità del vento che ha allungato le attese e costretto in molti casi a modificare i campi di regata., bene gli italiani nelBene gli atleti azzurri, che si sono comportati bene in tutte le classi piazzando fin da subito tra le prime posizioni numerosi equipaggi, sebbene sia ancora presto per guardare le classifiche. Nelle regate di oggi, invece, ci si attende condizioni del meteo decisamente diverse, ...

