Trieste | baristi controllati con telecamere e lavoro nero | multe per 10mila euro

Trieste, baristi controllati con telecamere: sospesa l'attività TGCOM

I carabinieri di Trieste hanno comminato multe per 10mila euro a tre locali del centro, tra cui un bar che utilizzava telecamere per controllare i lavoratori a distanza. I militari hanno inoltre ...