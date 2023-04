Treviso, il giudice abbandona l’aula nel bel mezzo del processo: corre in ospedale dalla moglie che sta partorendo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fuori programma al tribunale di Treviso, dove il giudice ha abbandonato frettolosamente la postazione dopo aver ricevuto un messaggio che lo avvisava che sua moglie era sul punto di partorire la loro secondogenita. L’avvenimento che ha lasciato tutti a bocca aperta è avvenuto ieri, 4 aprile, come riporta il Corriere del Veneto. Mentre si stava trattando, al cospetto dei tre giudici del collegio, un caso importante e sensibile: una donna di 35 anni era stata denunciata dal marito (i due poi si erano riappacificati) per avere picchiato i due figli, un ragazzo di 14 anni e una bambina che al tempo dei fatti, nel 2020, ne aveva 7. L’uomo era proprio intento a raccontare i messaggi in cui il ragazzino chiedeva aiuto, quando il giudice Alberto Fraccalvieri ha mostrato il telefono al presidente Umberto Donà, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fuori programma al tribunale di, dove ilhato frettolosamente la postazione dopo aver ricevuto un messaggio che lo avvisava che suaera sul punto di partorire la loro secondogenita. L’avvenimento che ha lasciato tutti a bocca aperta è avvenuto ieri, 4 aprile, come riporta il Corriere del Veneto. Mentre si stava trattando, al cospetto dei tre giudici del collegio, un caso importante e sensibile: una donna di 35 anni era stata denunciata dal marito (i due poi si erano riappacificati) per avere picchiato i due figli, un ragazzo di 14 anni e una bambina che al tempo dei fatti, nel 2020, ne aveva 7. L’uomo era proprio intento a raccontare i messaggi in cui il ragazzino chiedeva aiuto, quando ilAlberto Fraccalvieri ha mostrato il telefono al presidente Umberto Donà, ...

