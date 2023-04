Tregua fiscale | prorogate le scadenze per i pagamenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare q… - Paola222006421 : RT @IVALDO1962: @primulaverde Io aspetto l'intervento urgente da 1 mese,dopo aver passato gli ultimi 4 tra pronto soccorso e visite mediche… - AvvElenaferrara : RT @Movforense: Movimento Forense #Webinar #Roma 13 aprile ore 14:30-17:30 'TREGUA FISCALE. ROTTAMAZIONE. STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZI… - Nonnadinano : RT @francang1950: ll governo parla di un allineamento alla tregua fiscale, ma nel decreto Bollette allarga lo scudo su tre reati tributari… - corinna_marzi : RT @Movforense: Movimento Forense #Webinar #Roma 13 aprile ore 14:30-17:30 'TREGUA FISCALE. ROTTAMAZIONE. STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZI… -

Le parole del presidente della Repubblica intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Ferrara Laprende tempo Proroga delle scadenze per ravvedimento speciale ...Anche se quando si parla di sanatoria si pensa subito alla rottamazione delle cartelle esattoriali , è necessario ricordare che lavoluta dal governo Meloni prevede una serie di misure per sanare i debiti con il Fisco. Misura che possono essere di minore portata rispetto alla definizione agevolata delle cartelle, ...La, cioè il provvedimento con cui il Governo Meloni ha deciso di agevolare i contribuenti alle prese con cartelle e altri debiti fiscali, è un autentico contenitore. Un insieme di ...

La tregua fiscale guadagna tempo: il calendario completo NT+ Fisco

C'è più tempo per regolarizzare le proprie posizioni con l'Agenzia delle Entrate grazie a numerose proroghe decise dal governo con il D.L del 30 marzo 2023, il "decreto bollette" pubblicato in ...Si chiede se in caso di alcune giornate di mancato o ritardato invio dei corrispettivi telematici (negli ultimi tre anni), ma con liquidazione e pagamento Iva corretti, si può beneficiare di quanto ...