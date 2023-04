“Tre moschettieri” | Cassel | bisogna combattere per riuscire

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivano in Italia, dal 6 aprile, le nuove avventure di Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan nel film francese "Tre" diretto da Martin Bourboulon. Il giovane spadaccino interpretato da François Civil, insieme aiinterpretati da Vincent, Romain Duris, Pio Marmai, affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu e farà fronte all'ostilità di Milady-Eva Green.Fratellanza, cameratismo, coraggio sono alla base di quella strana compagnia, come spiegano Civil e: "La collettività è più forte dell'individualità e oggi questo ha un significato importante secondo me. Lealtà, onestà, integrità sono grandi valori anche oggi" dice Civil. "E soprattutto loro mostrano cheper, per essere riconosciuti, la fama non è ...