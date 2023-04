"Travolta dall'outing", la compagna di Schlein passa al contrattacco: chi accusa (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Un atto ingiusto". Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, ha dedicato un post molto critico per le foto pubblicate da Diva e donna che la ritraevano insieme alla segretaria del Pd. "Comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata Travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta", è lo sfogo, affidato a Instagram, di Belloni. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Un atto ingiusto". Paola Belloni,di Elly, ha dedicato un post molto critico per le foto pubblicate da Diva e donna che la ritraevano insieme alla segretaria del Pd. "Comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama. Io ne son stata, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta", è lo sfogo, affidato a Instagram, di Belloni. Visualizza questo post su Instagram ...

