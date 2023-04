Travaglio insulta Meloni: “Cameriera di Biden”. Bocchino lo stende: “Ricordati di ‘Giuseppi'” (video) (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Cameriera beotamente fedele di Joe Biden”. Non si può ascoltare né accettare questa affermazione di Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Una maniera irrisoria e villana di rivolgersi al premier, di fronte al quale la stessa Gruber ha un sussulto. Ci pensa Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, a metterlo in riga ricordandogli un po’ di cosette. Si era partiti commentando l’arresto di Trump, poi il discorso è caduto sul rapporto tra il presedente del Consiglio, l’ex presidente Usa e l’attuale numero uno della Casa Bianca, Biden. Travaglio fa un salto acrobatico dei suoi, irridendo Meloni per il suo rapporto a suo dire servile con gli Stati Uniti: “Voleva importare il modello Trump e si ritrova a essere il soldatino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “beotamente fedele di Joe”. Non si può ascoltare né accettare questa affermazione di Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Una maniera irrisoria e villana di rivolgersi al premier, di fronte al quale la stessa Gruber ha un sussulto. Ci pensa Italo, direttore editoriale del Secolo d’Italia, a metterlo in riga ricordandogli un po’ di cosette. Si era partiti commentando l’arresto di Trump, poi il discorso è caduto sul rapporto tra il presedente del Consiglio, l’ex presidente Usa e l’attuale numero uno della Casa Bianca,fa un salto acrobatico dei suoi, irridendoper il suo rapporto a suo dire servile con gli Stati Uniti: “Voleva importare il modello Trump e si ritrova a essere il soldatino ...

