Travaglio, che imbarazzo: il Vinitaly? Secondo "Il Fatto"... uno sfondone mai visto | Guarda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Confessiamo che ieri, alla vista della pregevole pagina 5 apparecchiata dai colleghi, ci si sono spalancate interpretazioni inedite della dicitura Fatto Quotidiano. Finora era infatti assodata la vocazione monacale del procuratore capo, pardon, del direttore Marco Travaglio, astemio e al massimo "Coca-cola dipendente", come confidò durante una puntata di Belve a Francesca Fagnani. Quel che adesso possiamo affermare con altrettanta certezza, è che non tutti i suoi redattori praticano lo stesso culto della sobrietà. Sicuramente, non lo fa l'autore della rubrica Lo Sberleffo, che nella sua foga antigovernativa ha perso qualche riferimento spaziale, ha sovrapposto luoghi ed eventi in un canovaccio che non pareva figlio esclusivo della Coca Cola. Del resto, l'argomento di partenza era il Vinitaly. ENOLOGO Il rubrichista enologo ha trovato ...

