Travaglio a La7: “Meloni era trumpiana, ora è la cameriera di Biden. Il suo è il governo europeo forse più beotamente fedele agli Usa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Giorgia Meloni si era proposta di portare in Italia il modello Trump e adesso è la cameriera fedele di Biden, quindi le è toccato in sorte di fare l’ancella di un presidente democratico. Credo che in Europa non esista un governo così beotamente fedele a Biden, se si escludono forse il governo polacco e i governi baltici”. Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Italo Bocchino, ex parlamentare del Pdl e direttore del Secolo d’Italia, secondo cui Giorgia Meloni “può essere un modello per i partiti conservatori in giro per il mondo“. “Dubito che possa esserlo – spiega Travaglio – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Giorgiasi era proposta di portare in Italia il modello Trump e adesso è ladi, quindi le è toccato in sorte di fare l’ancella di un presidente democratico. Credo che in Europa non esista uncosì, se si escludonoilpolacco e i governi baltici”. Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, risponde a Italo Bocchino, ex parlamentare del Pdl e direttore del Secolo d’Italia, secondo cui Giorgia“può essere un modello per i partiti conservatori in giro per il mondo“. “Dubito che possa esserlo – spiega– ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo 'E' la cameriera di...', la stoccata di @marcotravaglio a Giorgia #Meloni - La7tv : #ottoemezzo Il commento di Marco Travaglio sull'arresto di Donald #Trump: 'Sviata l'attenzione dai fatti... come fu… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Il governo si dimentica di chi non arriva a fine mese e si sta occupando di non disturbare gli ev… - AlonzoPeppino : RT @La7tv: #ottoemezzo 'E' la cameriera di...', la stoccata di @marcotravaglio a Giorgia #Meloni - Abner_9_ : RT @La7tv: #ottoemezzo 'E' la cameriera di...', la stoccata di @marcotravaglio a Giorgia #Meloni -