Trasporto di agnelli dall’Est Europa per Pasqua, la denuncia di Essere Animali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Essere Animali denuncia le violazioni del Regolamento europeo nel Trasporto di agnelli per Pasqua. Gli esemplari, spesso non ancora svezzati, viaggiano in condizioni agghiaccianti di sovraffollamento, senza cibo né acqua. Con l’avvicinarsi del periodo Pasquale, riprendono con nuovo vigore i trasporti di Animali vivi, soprattutto agnelli di poche settimane che, dall’Est Europa, vengono trasportati ai macelli italiani. Ogni viaggio ha una durata compresa tra le 24 e le 30 ore consecutive. Il fenomeno è stato seguito dal team investigativo di Essere Animali, effettuando controlli dal confine di Gorizia. Durante le verifiche condotte, sono stati riscontrati problemi su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023)le violazioni del Regolamento europeo neldiper. Gli esemplari, spesso non ancora svezzati, viaggiano in condizioni agghiaccianti di sovraffollamento, senza cibo né acqua. Con l’avvicinarsi del periodole, riprendono con nuovo vigore i trasporti divivi, soprattuttodi poche settimane che,, vengono trasportati ai macelli italiani. Ogni viaggio ha una durata compresa tra le 24 e le 30 ore consecutive. Il fenomeno è stato seguito dal team investigativo di, effettuando controlli dal confine di Gorizia. Durante le verifiche condotte, sono stati riscontrati problemi su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Trasporto di animali, choc a Bologna: agnelli soppressi all'interno di un camion - La Stampa - Questo orrore ha ini… - enpaonlus : Grazie alla ?@poliziadistato? per esserci sempre! E comunque tutto questo orrore nasce sulle tavole e nei piatti di… - simcopter : RT @AE_Italia: Gli animali continuano a soffrire sui camion della morte! Le immagini esclusive raccolte dalle organizzazioni AWF ed ENPA e… - danilomatte : RT @EssereAnimali: Gravi violazioni del Regolamento europeo ???? Siamo tornati a monitorare i trasporti di agnelli per Pasqua. Scopri cos'ab… - 467r7JpepS4ZSTw : RT @EssereAnimali: Gravi violazioni del Regolamento europeo ???? Siamo tornati a monitorare i trasporti di agnelli per Pasqua. Scopri cos'ab… -