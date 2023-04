Transizione green: da BEI e MCC 200 milioni per finanziare PMI e Mid-cap nel Centro Sud (Di mercoledì 5 aprile 2023) Transizione green, arriva una novità: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Mediocredito Centrale (MCC) hanno perfezionato un nuovo accordo da 200 milioni di euro volto a supportare la Transizione verde di PMI e mid-cap in Italia, con particolare attenzione alle imprese che operano nel Centro-Sud Italia. L’operazione segue di poco Minerva 3, la misura per la quale Piccole e Medie Imprese (con meno di 250 dipendenti) e le Midcap (aziende con un organico inferiore alle 3.000 unità) possono essere le beneficiarie della nuova misura introdotta dall’accordo Bei-Bnl Bnp Paribas, un’operazione a favore dell’economia reale realizzata da Bnl Bnp Paribas con il gruppo Bei, che comprende la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei). Ma torniamo alla ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 aprile 2023), arriva una novità: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Mediocredito Centrale (MCC) hanno perfezionato un nuovo accordo da 200di euro volto a supportare laverde di PMI e mid-cap in Italia, con particolare attenzione alle imprese che operano nel-Sud Italia. L’operazione segue di poco Minerva 3, la misura per la quale Piccole e Medie Imprese (con meno di 250 dipendenti) e le Midcap (aziende con un organico inferiore alle 3.000 unità) possono essere le beneficiarie della nuova misura introdotta dall’accordo Bei-Bnl Bnp Paribas, un’operazione a favore dell’economia reale realizzata da Bnl Bnp Paribas con il gruppo Bei, che comprende la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei). Ma torniamo alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La soluzione di una certa sinistra per tutelare l’ambiente: discriminare tra chi può permettersi di essere sostenib… - michele_geraci : Non credo la #VonDerLeyen e la #UE comprendano che è impossibile attuare una stabile transizione green ed uno svilu… - Recommon : ?? Anche @Reuters torna sul mancato stop ai sussidi pubblici di SACE ai combustibili fossili. In questo articolo c'è… - ivanalibera1 : RT @LucianoBarraCar: 18. in modo contradditttorio. Da una parte, alimentando una domanda, pubblica e privata, legata alle tecnologie e fili… - intesasanpaolo : Le Compagnie Vita della Divisione Insurance di #IntesaSanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Cen… -